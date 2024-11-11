وأنهى نيكي التعاملات على ارتفاع 0.08 بالمئة فقط مسجلا 39533.32 نقطة في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على تراجع طفيف قدره 0.09 بالمئة عند 2739.68 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية "راجع عدد كبير من الشركات توقعات الأداء بالخفض. دفعت هذه المفاجأة السلبية المستثمرين إلى توخي الحذر حيال شراء الأسهم المحلية".

وأضاف كامادا أن نتائج أعمال شركة هوندا موتور، التي أعلنت عن انخفاض مفاجئ بلغ 15 بالمئة في الأرباح التشغيلية للربع الثاني، شكلت صدمة كبيرة وهبط السهم 0.14 بالمئة اليوم الاثنين.

كما هبط سهم نيسان للجلسة الثانية على التوالي منخفضا الاثنين 4.31 بالمئة بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي أنها ستخفض تسعة آلاف وظيفة و20 بالمئة من طاقتها التصنيعية في ظل مواجهة صعوبات في المبيعات في الصين والولايات المتحدة.

ونزل سهم تويوتا 0.34 بالمئة.

أما سهم سوني فقفز ستة بالمئة بعد أن ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة صناعة معدات الصوت والألعاب 73 بالمئة في الفصل الممتد من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.

كما ارتفع سهم سوزوكي موتور 4.39 بالمئة بعد أن رفعت الشركة من توقعاتها للأرباح السنوية التشغيلية والصافية للعام الذي سينتهي في مارس آذار 2025.

لكن سهم شركة سيكوم لأمن المنازل هبط 4.97 بالمئة مشكلا أكبر ضغط على المؤشر نيكي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 42 بالمئة من الأسهم وانخفض 55 بالمئة منها واستقر اثنان بالمئة بلا تغيير.