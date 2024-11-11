وقالت أدنوك للغاز في بيان على سوق أبوظبي إن الإيرادات قد ارتفعت إلى أكثر من 23 مليار درهم (حوالي 6.3 مليار دولار) متجاوزة وللربع الرابع على التوالي مبلغ 22 مليار درهم (6 مليارات دولار).

وتزامن الإعلان عن نتائج الربع الثالث لـ "أدنوك للغاز" مع اعتماد مجلس إدارة الشركة استراتيجيتها المحدثة للنمو والهادفة إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بأكثر من 40 بالمئة بحلول 2029. كما تم تحديد المصاريف الرأسمالية المتوقعة بقيمة 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في الفترة بين 2025 إلى 2029.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "نتائجنا المالية في الربع الثالث 2024، تعكس أدائنا القوي، كما ستساهم استراتيجيتنا المحدثة للنمو في تطوير أعمالنا المستقبلية ودعم جهودنا لزيادة أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائت والإهلاك والاستهلاك بنسبة تزيد عن 40 بالمئة بحلول عام 2029. كما ستستمر أدنوك للغاز في التزامها بتقديم قيمة إضافية استثنائية لمساهميها من خلال خططها الطموحة للنمو وسعيها لزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة.

وأضاف: "من خلال التقدم في تنفيذ مشاريعنا وتحسين أصول الشركة، سنستمر في المساهمة في دعم التنويع الصناعي في دولة الإمارات وتوفير المزيد من الغاز لعملائنا المحليين مستفيدين من البنية التحتية المتنامية للشركة. وبالإضافة إلى ذلك نسعى من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال ومبادراتنا للحد من الانبعاثات، إلى تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي منخفض الكربون، وتعزيز مكانة أدنوك للغاز كشركة رائدة في قطاع الغاز المستدام على مستوى العالم" .