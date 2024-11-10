صدر البيان أمس عقب اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي يزور الصين حتى العاشر من نوفمبر، وهي أول دولة يزورها منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

ويؤكد اختيار برابوو، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية في فبراير، الصين كأول دولة يزورها التزام جاكرتا بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع بكين.

وذكر البيان أن "الصين وإندونيسيا ستعملان معا لخلق محفزات جديدة للتنمية العالمية، واستكشاف إمكانات التعاون في مجالات مثل المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وبطاريات الليثيوم والطاقة الكهروضوئية، مع اغتنام الفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء".

وأضاف البيان أن البلدين سيعملان على تعزيز الشراكة العالمية في مجال التحول في الطاقة وضمان أمن إمدادات المعادن العالمية والسلاسل الصناعية بشكل مشترك.

وفي إطار الجهود الرامية لاستعادة وتجاوز مستويات التدفق السياح قبل الجائحة، ستقدم الدولتان إجراءات جديدة فيما يتعلق بالتأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدخول المتعددة طويلة الأجل، وتشجيع مزيد من الرحلات الجوية المباشرة والوجهات بناء على الطلب.

ووقع الجانبان خلال زيارة برابوو عدة اتفاقيات للتعاون، بما في ذلك في مجال الإسكان وتصدير جوز الهند الطازج من إندونيسيا إلى الصين.