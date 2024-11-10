وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن مدة استحقاق الصكوك "مستمرة، بدون تاريخ استحقاق"، مع إمكانية استردادها بشكل مبكر أو وفقا للشروط والأحكام.

وعين البنك شركة الأهلي المالية بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح المحتمل.

وقال البيان المرسل للبورصة إن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال.

كان البنك أعلن في أكتوبر أن الغرض من الطرح "تعزيز قاعدة رأس مال البنك".