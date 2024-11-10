وقالت لدن في بيان للبورصة السعودية إن الغرض من الصندوق تطوير وتسويق و إنشاء برج سكني وفندقي بخدماته مبينة أن قيمة العقد تبلغ نحو 1.45 مليار ريال (386.10 مليون دولار)، ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد.

وأشار البيان إلى أن شركة مشاركة هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، وتعتبر "طرفا ذا علاقة".

وأضاف البيان أن العقد يشمل الاستثمار في تأسيس صندوق تطوير عقاري برأس مال 525 مليون ريال والحصول على الموافقات النظامية لتأسيسه من خلال شركة مشاركة المالية.

كما يشمل الاستحواذ على أرض بمساحة 3881 متر مربع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة من شركة جبل عمر للتطوير بقيمة 659.88 مليون ريال "غير شامل الضريبة والسعي".

وستكون إدارة الصندوق ومسئولية توفير مصادر التمويل للمشروع مسئولية مدير الصندوق وهو شركة مشاركة المالية، على أن تتولى شركة لدن للاستثمار دور المطور والمسوق والمنفذ.

وتساهم شركة مشاركة المالية في تغطية جزء من رأس مال الصندوق المزمع تأسيسه.