وضرب الإعصار رافاييل خليج المكسيك، الأربعاء، وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج، مما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من منشآت الإنتاج والحفر.

وأضاف المكتب أن 490241 برميلا من النفط و313 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي توقف إنتاجها يوم السبت.

ويشكل خليج المكسيك الأميركي 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار المكتب إلى إجلاء عمال النفط والغاز من 41 منصة إنتاج من أصل 371 إلي جانب تحريك سبع سفن للحفر بعيدا عن مسار الإعصار.