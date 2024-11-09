وأفاد البنك المركزي الروسي في بيان له، بأن "احتياطي الذهب في روسيا وصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 4 بالمئة، ليبلغ 207.7 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي عند 199.8 مليار دولار".

والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية التي بلغت مطلع الشهر الجاري (نوفمبر 2024) مستوى 632.7 مليار دولار، والتي هي عبارة عن أصول عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.