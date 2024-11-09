وبحسب بيانات المركزي الأردني، فإن سعر الفائدة الرئيسية سينخفض عقب القرار إلى 6.75 بالمئة مقابل 7 بالمئة سابقا.

وقال المركزي الأردني، في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة بخفض الفائدة "جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر سبتمبر الماضي".

وكان المركزي الأردني قرر في سبتمبر الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد انتهاء دورة التشديد النقدي التي طبقها منذ مارس 2022.

ويأتي قرار المركزي الأردني الجديد بعد خفض الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس، الخميس الماضي، لتتراوح بين 4.50 و4.75 بالمئة، والذي كان متوقعا على نطاق واسع.

ويرتبط سعر صرف الدينار الأردني منذ عام 1995 بالدولار الأميركي عند 1.41 دولار للدينار.