وخلال جلسة الجمعة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 259.65 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 43988.99 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.44 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 5995.54 نقطة. كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 17.32 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 19286.78 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.61 بالمئة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.66 بالمئة. كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5.74 بالمئة.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في البورصة الأميركية ارتفعت إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية مع توقع المحللين استفادة الشركات من خطط ترامب لخفض الضرائب والحد من القيود التنظيمية.

وارتفع ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 25 بالمئة هذا العام مسجلا مكاسب ثابتة منذ نهاية دورة الهبوط السابقة في أكتوبر 2022.