وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.3 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 73.87 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 70.35 دولار.

وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23 بالمئة من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يوم الجمعة استعدادا للإعصار رافاييل.

لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، أصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

ورغم تراجعها يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة على أساس أسبوعي وتلقت دعما على خلفية توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس، وهو ما ساعد في رفع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.