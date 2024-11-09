وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.81 بالمئة إلى 2684.77 دولار للأونصة، وتراجع بنحو 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5 بالمئة مسجلا مكاسب أسبوعية.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، سعر الفائدة 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى نهج حذر تجاه اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وأثار فوز ترامب تساؤلات عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وبمعدل أقل في ضوء سياسة الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس المنتخب.

وقال جيروم باول رئيس المجلس إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير في "المدى القريب" على السياسة النقدية.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى إكسينيتي غروب لوكالة رويترز: "إذا استعادت الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام... فإن ذلك من شأنه أن يساعد في إبقاء أسعار الذهب في المعاملات الفورية فوق مستوى 2700 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.25 بالمئة إلى 31.3 دولار للأوقية.