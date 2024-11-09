وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) أمس الجمعة لتخفيف أعباء "الديون الخفية" للحكومات المحلية، بدلا من ضخ الأموال بشكل مباشر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئا يذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 بالمئة في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو، وهو ما يقل عن الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز بأن يرتفع المؤشر 0.4 بالمئة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 بالمئة في أكتوبر متسارعا من 0.1 بالمئة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 بالمئة بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفا لتوقعات بالتراجع 0.1 بالمئة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 2.8 بالمئة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 بالمئة. ويمثل هذا أكبر انخفاض في 11 شهرا.