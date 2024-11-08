وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 بالمئة مع خسارة قطاعي التعدين والسلع الفاخرة المنكشفين على الصين أكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما.

وكشفت الصين عن حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.40 تريليون دولار) اليوم الجمعة لمعالجة مشكلات ديون السلطات المحلية، مما خيب آمال المستثمرين الذين توقعوا حدوث انتفاضة مالية.

وهبطت معظم أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية إذ هوى سهم شركة (إل.في.إم.إتش) 3.3 بالمئة وسهم شركة كيرينغ ثمانية بالمئة.

وسجل المؤشر الأوروبي خسائر أسبوعية بلغت 0.2 بالمئة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون احتمالية فرض رسوم جمركية بعد عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.