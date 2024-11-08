وكان ترامب تعهد في حملته الانتخابية بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.

وأكدت رئيسة المفوضية عندما سُئلت عن الكيفية التي تنوي فيها إدارة العلاقة التجارية مع دونالد ترامب الذي أجرت معه أول اتصال هاتفي الخميس "هناك مصالح مشتركة لدينا ومن ثم (يجب) الدخول في مفاوضات".

واضافت "المصالح المشتركة هي، على سبيل المثال -- هذا أحد المواضيع التي تطرقنا إليها، ولن أقول ناقشناها -- موضوع الغاز الطبيعي المسال بأكمله".

وأشارت فون دير لايين إلى أن أوروبا لا تزال تتلقى "الكثير من الغاز الطبيعي المسال عبر روسيا"، مضيفة "لماذا لا نستبدله بالغاز الطبيعي المسال الأميركي، وهو أرخص بالنسبة إلينا ويخفض أسعار الطاقة لدينا".

وجاءت تصريحاتها في مؤتمر صحفي بعد قمة أوروبية في بودابست.

وأشارت إلى إمكان بحث ما يتعلق بالعجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وزاد الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، لكنه فشل في قطع رابط الطاقة مع موسكو بشكل كامل.

كما أصر المستشار الألماني أولاف شولتس على إمكان إيجاد مجالات للتسوية مع واشنطن.

وقال "في النهاية، يعتمد نمو وقوة الولايات المتحدة أيضا على حقيقة أنها تمارس التجارة مع العالم أجمع، وفي كلا الاتجاهين".

واضاف "من وجهة النظر هذه، أعتقد أن الأسس موجودة لتطوير سياسة مشتركة".