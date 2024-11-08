ويتوقع محللون أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية والقضاء على الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب إلى تعزيز النمو والتضخم.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 105.44 يوم الأربعاء، لكنه انخفض بعد ذلك لأسباب عدة منها جني الأرباح.

وصعد الدولار 0.33 بالمئة خلال التعاملات اليوم الجمعة إلى 104.75 ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 0.45 بالمئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة أمس الخميس بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتظهر خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المستثمرين يتوقعون بنسبة 68 بالمئة خفضا آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وانخفض اليورو 0.52 بالمئة إلى 1.0748 دولار ويتجه لتكبد خسائر أسبوعية قدرها 0.8 بالمئة.

ونزل الدولار 0.21 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 152.61 ين.

وتراجع اليوان الصيني 0.56 بالمئة إلى 7.19 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.09 بالمئة إلى 0.6605 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين 0.33 بالمئة إلى 75719.70 دولار، بعد أن بلغت مستوى قياسيا بلغ 76980 دولارا أمس الخميس.