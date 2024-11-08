وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بأكثر من ستة بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 315.56 دولار بعد أن صعدت 19.3 بالمئة عند الإغلاق أمس الخميس.

وتخطت شركة تسلا بذلك حاجز تريليون دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن ماسك قد يدفع باتجاه تنظيم مريح بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة التي تخطط تسلا لها، كما قد يدفع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة إلى تأجيل إجراءات محتملة تتعلق بسلامة الأنظمة المساعدة للسائق في سيارات تسلا.

ويركز ماسك على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، متخليا عن خطط لصنع سيارة اقتصادية بسعر أقل من 30 ألف دولار. ومع ذلك، أدت العقبات المتعلقة بالتنظيم والتطوير إلى تأخير انتشار مثل هذه التقنيات على نطاق تجاري.

وقال جاريت نيلسون، كبير محللي الأسهم في (سي.إف.آر.إيه) رسيسرش "ربما تكون تسلا والرئيس التنفيذي إيلون ماسك أكبر الفائزين بنتيجة الانتخابات، ونعتقد أن فوز ترامب سيساعد في تسريع الموافقة التنظيمية على تكنولوجيا القيادة الذاتية للشركة".

وقفزت أسهم تسلا في أواخر أكتوبر بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع في هامش الربح ربع السنوي، بدعم من مبيعات برنامج مساعدة السائق المربح للغاية.