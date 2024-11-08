وسجلت الشركة نموا ملحوظا في مختلف المؤشرات، بما في ذلك زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم (نحو 242.6 مليون دولار)

وبحسب بيان الشركة إلى سوق أبوظبي المالي، الجمعة، فقد جاءت الزيادة في الربح قبل الضريبة، والربح الإجمالي بنسبة 27 بالمئة و46 بالمئة على التوالي، مقارنة بالعام الماضي، بفضل كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، واستمرار التقدم في جميع المشاريع والاستثمار في الخطط التطويرية لتلبية الطلب المتزايد في سوق رأس الخيمة.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن تلك النتائج للربع الثالث تبرز متانة نموذج أعمال الشركة وفاعلية رؤيتها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للنمو يعكس التزام الشركة المتواصل في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة.

وأكد حرص "رأس الخيمة العقارية" على مواكبة التغيرات السوقية واستثمار الفرص الواعدة، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع حكومة رأس الخيمة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن من أبرز نتائج الفترة المالية المنتهية بنهاية سبتمبر 2024، هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم في الربع الثالث، مقابل 686 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 133 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 105 ملايين درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي الأصول إرتفع 20 بالمئة ليصل إلى 7.74 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقابل 6.46 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية 5.34 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 4.30 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.