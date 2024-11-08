إلا أن هذه الفرص قد تصاحبها تحديات عدة، حيث يمكن أن تكون بعض الخصومات مجرد خدعة أو تضليلاً من قبل بعض المتاجر التي قد ترفع أسعار المنتجات في البداية ثم تخفضها بشكل وهمي.

ومن هنا، فإن التسرع والانجراف وراء العروض دون تفكير قد يؤدي إلى قرارات شرائية غير محسوبة، وربما إلى خسائر مالية للمستهلكين الذين لم يخططوا للتسوق بذكاء.

لذلك، يعد التحضير المسبق وفهم أساليب التسوق الآمنة أمراً ضرورياً لضمان تجربة شراء ناجحة وخالية من المخاطر.

ومع الإلمام بنصائح التسوق الذكي وتجنب الاحتيالات، يستطيع المتسوقون الاستفادة المثلى من هذه المناسبة السنوية دون الوقوع في فخاخ التخفيضات الوهمية أو التعرض لأي محاولات احتيال.

وفي هذا السياق يرصد تقرير لـ "ذي تايمز" مجموعة من النصائح للتسوق في "البلاك فرايداي"، مقدماً دليلاً شاملاً للاستفادة القصوى من عروض هذه المناسبة وتجنب الأخطاء الشائعة والاحتيالات المحتملة.

في البداية، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة للاطلاع المبكر على العروض، حيث يقوم العديد من المتاجر والعلامات التجارية بنشر إعلانات تخفيضاتهم بشكل مسبق.

كما أن الاشتراك في النشرات البريدية للمتاجر يوفر فرصة للوصول المبكر للعروض الحصرية، خاصة للمنتجات ذات الشعبية الكبيرة والتي غالباً ما يتم تخفيض عدد محدود منها.

وعلى المتسوقين الحريصين إجراء بحث شامل حول الأسعار، حيث يجب تحديد المنتج المطلوب ثم المقارنة بين الأسعار في مختلف المتاجر للحصول على أفضل صفقة.

وينقل التقرير عن خبيرة البيع بالتجزئة في Reload Digital، كاتي راي، إشارتها إلى أهمية استكشاف متاجر جديدة قد تعرض خصومات خاصة لجذب عملاء جدد، ما يمكن أن يسهم في تحقيق توفير إضافي.

أيضاً أدوات تتبع الأسعار المختلفة عبر الإنترنت هي وسائل مثالية للتحقق من مدى واقعية التخفيضات المعروضة، حيث تمكن المتسوق من الاطلاع على تاريخ السعر الفعلي للمنتج، مما يساعد في تمييز العروض الحقيقية عن غيرها.

كما أنه مع تزايد الإقبال المتوقع على مواقع التسوق الإلكترونية، فإن إنشاء حسابات مسبقة وإدخال تفاصيل الدفع والتوصيل مسبقاً يوفر الوقت ويقلل من الصعوبات التي قد تواجه المتسوقين خلال الازدحام الإلكتروني.

كما يمكن إعداد قائمة رغبات على مواقع التسوق، لتسهيل عملية الشراء المباشر فور انطلاق الخصومات، حيث تتيح هذه الميزة إضافة المنتجات المختارة إلى عربة التسوق مباشرة.

أيضاً، يعد التسوق عبر مواقع استرداد النقد (الكاش باك) طريقة ذكية لتحقيق استرداد نقدي عند الشراء، حيث يحصل المتسوق على نسبة من المبلغ المدفوع. كذل يجب كذلك البحث عن أكواد الخصم الإضافية، والتي يمكن إضافتها عند الدفع، مما يعزز من فرص التوفير.

أخيراً، يتعين الحذر من الاحتيالات في "البلاك فرايداي"، حيث يمكن للاندفاع نحو العروض أن يجعل المتسوقين عرضة للخداع.

كما ينصح الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بضرورة:

تحديد الأهداف والأولويات والميزانية المقرره للشراء.

الحذر كل الحذر من المحتالين الذي ينشرون إعلانات مزيفة على صفحات التواصل الاجتماعي لخداع الناس.

الشراء من المتاجر المعروفة والموثوقة.

تجنب الشراء من إعلان لغير الإعلانات الرسمية للمتاجر المعروفة.

عليك بشراء الأشياء الضرورية التي يحتاجها المنزل، ولا تنساق وراء الكماليات التي تضييع المال.

نصائح أخرى

من جانبه، يقول مدير مركز رؤية للدراسات، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، هناك عدد من النصائح التي يمكن تقديمها من أجل تسوق آمن خلال شهر نوفمبر، من بينها:

لا تشترِ منتجاً لا تحتاجه، مما يسهم في ترشيد الإنفاق؛ فليس من الضروري شراء كل ما تشتهيه النفس.. تجنب شراء أشياء لا حاجة لك بها حتى لا تدفع أكثر من اللازم.

من جهة أخرى، تجنب الانسياق وراء العروض الوهمية؛ حيث يُرفع سعر السلعة أحياناً في البداية ثم يُعرض عليها تخفيض مزيف، فتجد أن السلعة التي كانت تُباع بـ100 تصبح بـ200 ثم يُطرح عليها خصم بنسبة 50 بالمئة، لتعود إلى سعرها الأصلي. لذا، من المهم أن تسأل عن نفس السلعة لدى أكثر من تاجر أو في عدة أماكن قبل الشراء.

عند الشراء، ابدأ بالضروريات ثم الأولويات، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، واشترِ بكميات مناسبة لحاجتك فقط.

بالنسبة للأجهزة الكهربائية، ابحث عن المتاجر التي تقدم أكبر نسبة من الخصومات، وتأكد من أسعار السلع لدى أكثر من بائع حتى تصل إلى السعر الحقيقي.

بعض الشركات التكنولوجية المالية توفر أنظمة تقسيط مريحة تصل إلى سنة او أكثر، فبعضها يقدم تقسيطًا مباشرًا من خلال بطاقات الائتمان على 18 شهرًا دون فوائد أو رسوم إدارية أو مقدم، وهو ما يُعرف بنظام "التريبل زيرو". لذا، عند اللجوء للتقسيط، ابحث عن هذه الخيارات التي توفر لك شروط دفع مريحة.

بالنسبة للملابس، حيث توجد عروض وتخفيضات كبيرة، حاول الشراء في الوقت المناسب. يمكنك الاستفادة من العروض الصيفية في فصل الشتاء بأسعار مخفضة تصل إلى 70 أو 80 بالمئة، حيث يسعى البائعون للتخلص من المخزون. أما بالنسبة للملابس الشتوية، فغالباً ما تكون أسعارها مرتفعة في بداية الموسم، ولن تجد عليها خصومات كبيرة، لذا اشتري ما تحتاجه فعلاً فقط.

ويوضح أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، من الضروري الحفاظ على المال وتوجيهه بالشكل المناسب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التعليم والصحة والمواد الغذائية.

وينصح بتجنب استخدام بطاقات الائتمان إلا في الضروريات، حيث إن معدلات الفائدة أصبحت مرتفعة جدا. وإذا اضطررت لاستخدامها، فاحرص على استخدامها في متاجر تقدم عروضاً بدون فوائد، وبدون مقدم، وبدون مصاريف إدارية.