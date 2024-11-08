كما قلص البنك تقديراته للنمو الاقتصادي في إسرائيل خلال العام المقبل إلى 3.3 بالمئة من 3.7 بالمئة.

وقال "جيه.بي مورغان": "بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعبا بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى اثنين بالمئة من 2.5 بالمئة".

كما أشار البنك إلى أنه عدل أيضا بالخفض معدل النمو في الربع الثالث.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع الحرب في غزة.

إلا أن التوتر تصاعد منذ أواخر سبتمبر وشهد تكثيف القوات الإسرائيلية للقصف على جنوب وشرق لبنان وتنفيذ توغلات برية في قرى حدودية.