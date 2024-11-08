وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قال مستشار وزير الخارجية الصيني، وو شينبو، وهو أيضا مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان في شنغهاي، إن "ما تريده الصين هو التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لكنها لا تتوقع أن يكون الطريق إلى الاتفاق سهلا".

وأضاف: "بالنسبة للجانب الصيني، فإن التوصل إلى اتفاق أمر مرغوب فيه. نحن لا نريد أن نخوض حربا تجارية".

وقال شينبو لوكالة "بلومبرغ" على هامش قمة كايكسين في بكين: "نحن جميعا نفهم أسلوب ترامب، فهو سيحاول الاستفادة من نفوذه لمواصلة الضغط على الصين. الأمر يستغرق وقتا، ويتطلب صراعا بين الجانبين".

وخلال حملته الانتخابية، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 بالمئة على السلع الصينية، وهو المستوى الذي قالت "بلومبرغ إيكونوميكس" إنه سيؤدي إلى "تدمير التجارة بين أكبر اقتصادات العالم".

وقال شينبو إن التعريفات الجمركية هي القضية الأولى بالنسبة للصين، بما في ذلك تلك التي لا تزال قائمة منذ إدارة ترامب الأولى.

وقال إنه ينبغي ترتيب اجتماع وجهاً لوجه بين الزعيمين في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل تنصيب ترامب في 20 يناير 2025.

وقال شينبو: "نحن بحاجة إلى الحصول على فكرة عما يدور في ذهنه"، مضيفًا أن الجانبين بحاجة إلى البدء في معالجة مخاوف بعضهما البعض.

ولم يوضح وو المكان الذي قد يعقد فيه مثل هذا الاجتماع، لكنه قال إنه إذا كانت هناك رغبة في الاجتماع من كلا الجانبين، فإن مثل هذه القضايا ستكون "تكتيكية" فقط.