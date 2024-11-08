تحركات الأسهم

استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 509.9 نقطة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش مع قيادة قطاع الرعاية الصحية مكاسب القطاعات بارتفاعه 1.1 بالمئة، في حين انخفضت الموارد الأساسية 2.4 بالمئة.

ونزل سهم ريتشمونت 3.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة المالكة لعلامة الحلي التجارية (كارتييه) انخفاض المبيعات واحدا بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.

وتراجعت معظم أسهم شركات المنتجات الفاخرة الفرنسية في وقت مبكر.

وخسر سهم إل.في.إم.إتش 1.7 بالمئة، ونزل سهم كيرينج 3.9 بالمئة.

وهوى سهم فيستري 12.8 بالمئة بعدما أصدرت أكبر شركة بناء منازل في بريطانيا من حيث الإنتاج السنوي تحذيرها الثاني بشأن أرباح العام بأكمله في شهر واحد.

وقفز سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) مالكة الخطوط الجوية البريطانية 7.9 بالمئة بعد أن قفزت أرباحها التشغيلية الفصلية 15 بالمئة لتفوق التوقعات.

وارتفع سهم مونتي دي باشي دي سيينا 1.8 بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي المملوك للدولة عن ارتفاع أرباحه السنوية 31 بالمئة في الربع الثالث بما يفوق التوقعات.

ويتجه المؤشر الأوروبي لتكبد خسائر أسبوعية طفيفة مع تقييم المستثمرين لاحتمال فرض رسوم جمركية بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة بفوز ساحق في الانتخابات.