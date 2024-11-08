كما حققت دبي إنجازاً استثنائياً جديداً هذا العام، حيث تقدمت إلى المرتبة الخامسة عالمياً في المؤشر من بين 100 مدينة تضمها القائمة، محققة 86 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر العلامة التجارية للمدن، متفوقة بذلك على مدن عالمية بارزة، مثل: سنغافورة، ولوس أنجلوس، وسيدني، وسان فرانسيسكو، وأمستردام، وهي المدن التي حلّت في الترتيب السادس إلى العاشر على التوالي.

التزام راسخ

وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الالتزام الراسخ برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما وجّه به من أهداف تضمنتها خطة دبي 2030 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية للعقد المقبل، هو الركيزة الأساسية لما تشهده الإمارة من إنجازات أهلتها لمواصلة الصعود في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية وضمن العديد من التقارير الدولية، والتي تؤكد جميعها أن دبي تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الطموحة المحددة للمرحلة المقبلة.

وأعرب عن تقديره لجهود فرق العمل التي تقف وراء تلك الإنجازات ضمن مختلف القطاعات التي تكاملت فيما بينها في صياغة قصة نجاح ينظر لها العالم بكل التقدير، فيما تعد تلك الانجازات حافزاً لمواصلة عمليات التطوير واستحداث المزيد من الحلول والآليات التي تكفل الارتقاء بمعدلات الأداء إلى آفاق أكثر كفاءة والانتقال إلى مراحل أكبر من الإنجاز، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل، والدور الريادي الذي تتطلع دبي للاحتفاظ به كنموذج ملهم للتطوير والتنمية المستدامة القائمة على الإبداع والابتكار، بما يرسخ مكانتها عاصمةً للريادة والتميز في المنطقة والعالم.

وقال: "نثمّن كل جهد أسهم في تصدُّر دبي للعام الثاني على التوالي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتقدمها لتكون بين المدن الخمس الأوائل عالمياً ضمن مؤشر دولي مهم يقارن بين 100 مدينة حول العالم ويعتمد على تقدير الناس لجودة الحياة في تلك المدن ونظرتهم لفرص وبيئة العمل والاستثمار والدراسة والتقاعد.. دبي الأولى عالمياً كوجهة مرغوبة للاستثمار.. والأولى عالمياً في توقعات النمو المستقبلية... دبي مدينة تصنع مستقبل يطمح له الجميع".

تفوّق عالمي

وجاءت دبي في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر في قوة واستقرار الاقتصاد.. وفي بيئة الأعمال والابتكار.. وفي جودة أسواقها ومطاعمها، كما تصدرت دبي عدداً من المؤشرات الرئيسية، إذ حققت المرتبة الأولى عالمياً في مجال "قوة السمعة"، والأولى عالمياً في "رغبة الناس في الاستثمار"، وكذلك تصدرت المؤشر العالمي في مجال "الأعمال والاستثمار".

أما على صعيد الخصائص والمميزات المتعلقة بالمدن، أحرزت دبي المركز الأول عالمياً في مؤشر "توقعات النمو المستقبلية"، فيما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بوصفها "مدينة ذات أهمية عالمية"، وكذلك بوصفها تتمتع بـ"اقتصاد قوي ومستقر"، وكونها بيئة "رائعة للشركات الناشئة والابتكار"، وفي مؤشر "جاذبية المنظومة الضريبية للشركات"، فضلاً عن مكانتها باعتبارها "وجهة جاذبة للتسوق والمطاعم والترفيه"، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

كما أشار إلى تفوق دبي في عدة مؤشرات على مستوى المدن العالمية، حيث حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في "جاذبية النظام الضريبي الشخصي"، و"سهولة ممارسة الأعمال"، و"سهولة التنقل بالسيارة".

وأوضح التقرير الخاص بمؤشر "براند فاينانس" أن دبي حققت تقدماً كبيراً في توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، حيث انتزعت مراكز متقدمة في مؤشر "المدارس الخاصة الممتازة"، و"المدارس الحكومية الممولة جيداً"، إضافةً إلى وجود "منظومة اتصال محلية ودولية ممتازة"، و"سهولة الحصول على تأشيرة."

أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت دبي كافة مؤشرات الأداء الرئيسية والمحاور، بما في ذلك كل المجالات والعوامل ذات الاعتبار فيما يتعلق باستعداد الأفراد لاختيار المدينة المفضلة لجهة: العمل محلياً، والعمل عن بُعد، والاستثمار، والإقامة، والتقاعد، والدراسة، والزيارة.