وأضافت الشركة اليابانية أن ضعف الين مقابل الدولار واليورو كان له تأثير إيجابي على العائدات في تلك القطاعات الرئيسية.

ومع ذلك، عانت سوني بيكتشرز من "انخفاض تسليمات المسلسلات في الإنتاج التلفزيوني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخيرات عمليات الإنتاج المتعلقة بالإضرابات التي حدثت في هوليوود الأميركية.

وسجلت سوني صافي أرباح بقيمة 338.5 مليار ين (حوالي 2.2 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، مرتفعة بـ 69 بالمئة، مقارنة مع 200.1 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي.

وما زالت سوني تتوقع أن يبلغ صافي أرباحها السنوية 980 مليار ين (حوالي 6.4 مليار دولار).

كما حافظت الشركة على توقعات أرباحها التشغيلية، لكنها عدلت توقعات مبيعاتها إلى الأعلى قليلاً.