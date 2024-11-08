ويعكس صافي الربح المبدئي بقيمة 110 ملايين درهم بهامش ربح صافٍ قوي بنسبة 9 بالمئة، كفاءة الشركة في إدارة سلاسل التوريد وقدراتها التشغيلية والإدارة الفعالة للعقود.

وقال كلايف كاولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ايه دي ان اتش" للتموين: "يأتي الإعلان عن أول نتائج مالية لنا منذ إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024، والتي تميزت بصلابة قاعدة الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية المتاحة".

وأضاف: "سجلنا خلال هذه الفترة نمواً ملحوظاً في العقود، ولا سيما المتعلقة بقطاع خدمات الدعم، ما يؤكد التزامنا الراسخ بالتوسع إستراتيجياً عبر القطاعات والمناطق الجغرافية الرئيسية".

وتعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025 عن السنة المالية 2024، فيما تستهدف عن السنة المالية 2025، توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 180 مليون درهم.

كما تخطط زيادة توزيع الأرباح للسنة المالية 2026 بنسبة 5 بالمئة على الأقل عن العام السابق، وهو ما يعكس ثقة الإدارة ومجلس الإدارة في قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وتوليد تدفقات نقدية في المستقبل.

وابتداءً من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، إضافة إلى الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.

وتحافظ ايه دي ان اتش للتموين على توقعات إيجابية بشأن نموها المستقبلي، حيث تمنحها سوقها المستهدفة المتوسعة فرصاً مجدية لزيادة حصتها السوقية. وتواصل الشركة التركيز على معدلات الاحتفاظ المرتفعة للعملاء والتي تتخطى 95 بالمئة على المديين القريب والمتوسط، مع تعزيز حضورها في القطاعات الرئيسية.

وتهدف الشركة ، من خلال اتباع نهج منضبط في توسيع نطاق عملياتها التشغيلية، إلى تحقيق نمو سنوي في الإيرادات من عام 2025 بنسبة 5 إلى7 بالمئة على المديين القريب والمتوسط، مع تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13 إلى 14بالمئة خلال الفترة نفسها.