وقالت أرامكس في بيان على سوق دبي، إنها حققت خلال الربع الثالث من عام 2024، إيرادات بلغت حوالي 1.6 مليار درهم (حوالي 433 مليون دولار) ، مسجلةً زيادة ملحوظة بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي.

وعزت الشركة هذا النمو في الإيرادات إلى الارتفاع المطرد في أعداد الشحنات عبر كافة قطاعات الأعمال.

من ناحية أخرى، بلغ صافي أرباح أرامكس 27 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة بنسبة 177 بالمئة على أساس سنوي، ما يدعم مضي الشركة قدمًا نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي لتحسين الربحية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الأرباح 76 مليون درهم، ما يشكل زيادة بنسبة 45 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما نمت الإيرادات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 4.6 مليار درهم، مدفوعةً بمساهمات قوية من قطاعات الأعمال الأربعة الرئيسية، بحسب بيان الشركة.

بحلول 30 سبتمبر، بلغت نسبة الضريبة الفعلية للأشهر الاثني عشر الماضية 21 بالمئة. وتتوقع الشركة ارتفاع هذه النسبة إلى نحو 27 بالمئة للعام بأكمله نتيجة لتوقع بنود تكاليف غير متكررة، إلى جانب التغيّر في مزيج الأرباح خلال العام، مع مساهمات إضافية في الأرباح من مناطق ذات معدلات ضرائب أعلى.

ولا تزال أرامكس تحافظ على موقعها المالي القوي، برصيد نقدي قدره 447 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين 2.1 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في 30 سبتمبر 2024 (مع تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16).