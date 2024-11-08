وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان معاً وبشكل حصري على الإنتاج المتسلسل للخزانات المتحركة المخصصة لمقصورة الشحن بطائرات "سي-295" على مدى خمس سنوات، بناءً على نجاح مرحلة النماذج الأولية، التي شملت الحصول على 12 اعتماداً خاصاً لعمليات التجميع.

وتشمل الاتفاقية كذلك دمج 300 قطعة مصنعة، و16 ألف مثبت، واختبار مركز الجاذبية، واختبارات التسريب كما تدعم انتقال "إي بي آي" إلى تجميع أنظمة فرعية يمكن التعرف عليها لبرنامج الطائرات.

وتُوضح الاتفاقية، التي تتماشى مع رؤية "اصنع في الإمارات"، التزام "ايدج" بتطوير ممارسات "الصناعة 4.0"، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز التميّز التكنولوجي محلياً ودولياً.

كما تسهم الاتفاقية في تسهيل نقل المعرفة والتعاون بين الطرفين.

وقع العقد مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي، وآنا جاكوبس، رئيس قسم التجميع والمواد في إيرباص للدفاع والفضاء، بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وجان برايس دومون، رئيس وحدة أعمال القوة الجوية العسكرية في إيرباص للدفاع والفضاء.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي إن شراكتنا مع إيرباص للدفاع والفضاء لإنتاج الخزانات المتحركة المخصصة لمقصورة الشحن بطائرات من طراز "سي-295 " تمثل شهادةً على التزامنا بالتميز والابتكار، حيث تركز الاستراتيجية الرئيسية لشركة "إي بي آي" على توسيع محفظتنا من خلال تنويع العمليات وبناء شراكات محلية ودولية ديناميكية مع جهات رائدة في القطاع بما يُمكننا من الاستفادة منها في بناء سلاسل التوريد وتعزيز القدرات والخبرات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن هذا التعاون يتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها ايدج لتوطين التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الصناعية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كقاعدة صناعية تنافسية رائدة في مختلف القطاعات.

من جهة أخرى، قال جان برايس دومونت، رئيس القوة الجوية في إيرباص للدفاع والفضاء إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة “إي بي آي” في ما يخص طائرة "سي295" تأتي لتعزز التزامنا بقطاع الطيران في الإمارات، بما يتماشى بشكل وثيق مع الرؤية بعيدة المدى للبلاد بشأن التنويع الاقتصادي والابتكار.

وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، تلتزم إيرباص بتعزيز المشهد الصناعي والدفاعي في دولة الإمارات مع الاستثمار في مشاريع تعاونية مستقبلية، بما في ذلك طائرة النقل الاستراتيجية.

وتم تصميم الخزان المتحرك المخصص لمقصورة الشحن، الذي تم تصنيعه بشكل مشترك من قبل "إيرباص" و"إي بي آي" لاستخدامه في تطبيقات متعددة، بما في ذلك العمليات الأرضية للتزود بالوقود، ومهام المدى الموسع، وعمليات التزود بالوقود جواً.

كما يُسلط هذا التعاون الضوء على التزام "إيرباص" بتطوير قطاعي الدفاع والطيران مع تعزيز قدرات الصناعات المحلية في البلاد.

وبناءً على ذلك، تعتبر "إيرباص" أن صناعة الطيران في الإمارات، ولا سيما ايدج، تتمتع بإمكانات واعدة لمواصلة التعاون وتوسيع مشاركتها في المقترح الصناعي لطائرة " A400M " المستقبلية للإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية في منشأة "إي بي آي" خلال الاحتفال الرسمي بتسليم خزان متحرك تم إنجازه لمقصورة الشحن في طائرة "سي-295" في مجمع توازن الصناعي.