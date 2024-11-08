تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأونصة (الأوقية ) عند الساعة 0024 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، خفض البنك المركزي الأميركي أمس سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 -4.75 بالمئة.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ عوضت الخسائر التي تعرضت لها بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي الأميركي.

والذهب تحوط من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتميل أسعاره للارتفاع في ظل انخفاض الفائدة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.