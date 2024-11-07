وأعلنت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الخميس، أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 17.55 بالمئة في الربع الثالث، إذ حققت أرباحا بلغت 328.099 مليون ريال (87.34 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 397.94 مليون ريال قبل عام.

وعزت "أكوا باور" في بيانها للبورصة السعودية هذا الهبوط إلى ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع والمخصص أو الشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وأشار البيان إلى أنه قابل ذلك ارتفاع مجمل الربح لزيادة الإيرادات، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وبلغت الأرباح الصافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.255 مليار ريال مقارنة مع 1.082 مليار ريال قبل عام.