ويعود ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 1.2 بالمئة وسهم مصرف الراجحي اثنين بالمئة، لكن سهم (معادن) السعودية هوى 4.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.6 بالمئة مدعوما بسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) الذي قفز أربعة بالمئة بعد تسجيل زيادة في الإيرادات على الرغم من انخفاض في الأرباح الفصلية.

لكن سهم شركة تاكسي دبي، أكبر مشغل لخدمات سيارات الأجرة في الإمارة من حيث الحصة السوقية، هوى 4.1 بالمئة بعد انخفاض في الأرباح الفصلية.

وفي أبوظبي، عوض المؤشر خسائر سجلها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 0.6 بالمئة.

وأعلنت الشركة العالمية القابضة، الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي، تحقيق صافي ربح في الربع الثالث بلغ 5.69 مليار درهم (1.55 مليار دولار)، ارتفاعا من 4.83 مليار درهم قبل عام.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة.

وكانت البورصة في قطر مغلقة بسبب عطلة رسمية.