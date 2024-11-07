وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2668.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 1238 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2675.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الخميس، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر، في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وارتفاع الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته نظرا لأنه لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في القرار المنتظر الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. كما تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

وفي 18 سبتمبر بدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني أحجم للشهر السادس على التوالي عن شراء الذهب لتعزيز الاحتياطيات لديه في أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.18 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 975.82 دولار وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1031.75 دولار.