وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 لصالح قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4.75 بالمئة.

ويمثل هذا ثاني خفض للفائدة هذا العام، بعد أن بدأ المركزي البريطاني دورة التيسير في أغسطس.

وأشار صناع السياسات إلى استمرار تراجع التضخم في التأثير على قرارهم، مضيفين أنه يمكن توقع المزيد من التخفيضات في الفائدة إذا ظل نمو الأسعار مستقراً.

ومع ذلك، قال البنك إنه يتوقع الآن ارتفاع التضخم قليلاً في عام 2025، إلى حوالي 2.75 بالمئة، قبل أن يتراجع إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

وكانت أسواق المال تتوقع بنسبة 97 بالمئة أن يتم خفض الفائدة بربع نقطة في اجتماع نوفمبر، حتى مع تحذير المحللين من أن التخفيضات اللاحقة قد تتأخر نتيجة لميزانية الحكومة حول الضرائب والإنفاق.

وقال بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة، الخميس الماضي: "من المرجح أن تؤدي آفاق النمو الأقوى في عام 2025 إلى تقليل الحاجة الملحة إلى التخفيضات المتتالية للفائدة في الأمد القريب".

وخلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة.

وكان المركزي البريطاني قد خفض الفائدة خلال أغسطس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة في منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.