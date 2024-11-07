وأعلنت نيسان موتور عن خفض القوة العاملة عالميا بواقع تسعة آلاف شخص أو نحو 6 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم أكثر من 133 ألف موظف، وكذلك خطة لخفض طاقة الانتاج العالمية بنسبة 20 بالمئة.

ورفض المدير التنفيذي ماكوتو أوشيدا الإفصاح عن المناطق التي سوف يطالها خفض الوظائف أو إعطاء تفاصيل.

وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في سبتمبر، حققت نيسان خسارة مقدارها 9.3 مليار ين (60 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 190.7 مليار ين تحققت في نفس الربع قبل عام.

وتراجعت الأرباح على أساس ربع سنوي إلى 2.9 تريليون ين (19 مليار دولار) من 3.1 تريليون ين.

ولم تبع طرز نيسان بشكل جيد في الولايات المتحدة، وهي أحد أكثر أسواق السيارات المربحة في العالم والتي سيطر عليها مؤخرا فورد وتويوتا وتسلا.

وقالت نيسان التي تتخذ من يوكوهاما مقرا لها، إن مبيعات النصف الأول بلغت 5.98 تريليون ين (39 مليار دولار) بتراجع بنسبة 1 بالمئة عن أكثر من 6 تريليونات ين تحققت في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباحها من أبريل إلى سبتمبر 19.2 مليار ين (124 مليون دولار) بتراجع حاد من 296.2 مليار ين تحققت على مدار نفس الفترة من العام الماضي.