وتراجع الدخل التشغيلي بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 855 مليون درهم وفقاً لما تم الإعلان عنه، مع تسجيل الدخل التشغيلي المعدل، زيادة بنسبة 4 بالمئة.

وهبطت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 388.6 مليون درهم وفقاً لما تم الإعلان عنه، فيما انخفضت بنسبة 2 بالمئة على أساس معدل.

وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة. شهدت مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع نمواً بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد المعاملات والتي بلغت 7.2 مليون معاملة.

وأعلنت الأنصاري للخدمات المالية في بيان أن الدخل التشغيلي للمجموعة شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 بالمئة، مع تسجيل الدخل التشغيلي المعدل، عند استقطاع الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة والمتعلقة بعمليات العراق في الربع الثالث من عام 2023، زيادة قدرها 4 بالمئة.

والأرقام المعدلة لا تشمل الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة والمتعلقة بعمليات العراق في الربع الثالث من عام 2023.

الأداء التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من العام 2024

ارتفع إجمالي عدد المعاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 37.3 مليون. ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في السوق.

بدأت التحديات التي يطرحها السوق الموازي في ممرات التحويلات الرئيسية في التراجع خلال الأرباع الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة تؤثر على دخل التحويلات المالية. وشهد الدخل التشغيلي للتحويلات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي وفق ما تم الإعلان عنه، بينما سجل الدخل التشغيلي المعدَل للتحويلات زيادة بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 513 مليون درهم.

على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على مبيعات العملات الأجنبية للشركات، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حد من التأثير العام، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع ليصل إلى 268 مليون درهم.

حققت أعمال نظام حماية الأجور نتائج متميزة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلةً زيادة بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لتصل إلى 53 مليون درهم. وزادت أعمال نظام حماية الأجور قاعدة عملائها بنسبة 17 بالمئة، مستفيدةً من الاستراتيجيات الفعالة لاستقطاب العملاء وقوة الاقتصاد الإماراتي.

أثمر التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الشركات نتائج إيجابية، حيث ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 12.5 مليون معاملة. وتم تحفيز هذا النمو من خلال نهجنا الاستراتيجي، الذي شمل توسيع عروض منتجاتنا وتحقيق نمو كبير في خدمات محددة مثل نظام حماية الأجور.

قام العملاء بإجراء أكثر من 3.6 مليون معاملة رقمية، بزيادة قدرها 24 بالمئة على أساس سنوي، مما ساهم في 23 بالمئة من إجمالي معاملات التحويلات المالية.ويبرز النمو المستدام في المعاملات الرقمية التزامنا بالتحول الرقمي. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية تماشياً مع رؤيتنا في أن نصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، ونقدم حلولاً رقمية سلسة وفعالة تلبيةً للاحتياجات المتطورة لعملائنا.