وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نمت إيرادات "إمباور" والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8 بالمئة و 4.7 بالمئة على التوالي، كما حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 719 مليون درهم إماراتي بنمو بلغ 5% خلال الفترة ذاتها.

وأكدت إمباور أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، يعود الى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي يشهد سوقها العقاري نمواً في الطلب من جهة وتزايداً في أعداد المشاريع التطويرية الجديدة من جهة أخرى والذي بدوره أدى الى نمو عمليات المؤسسة وزيادة انتشار خدماتها الصديقة للبيئة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ إمباور: لقد أصبحت المؤسسة نموذجاً للشركات التي يحتذى بها والتي تفي بوعودها لعملائها ومساهميها، كما أن لها تأثير إيجابي كبير على جميع الشركاء.

وأضاف بن شعفار إلى أن إمباور تعمل على تعزيز عملياتها لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التطور الاقتصادي في دبي والأداء الإيجابي لسوق العقارات فيها ومعدلات النمو في قطاعي الضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن البيانات والمؤشرات تبشر بأداء مالي وتشغيلي مميز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أداء مالي مستدام

خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 3.217 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 2.989 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنموًا مميزاً بلغت نسبته 7.6%.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.512 مليار درهم (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 1.451 مليار درهم (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنسبة نمو 4.2%.

كما قامت إمباور بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2024، وبذلك تكون إمباور، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.