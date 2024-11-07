تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش.

وصعد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.7 بالمئة مع انتعاش أسعار المعادن الأساسية.

وصعد سهم أرسيلور ميتال بنسبة 2.5 بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم عن ربح أساسي في الربع الثالث أعلى من توقعات السوق.

وارتفع مؤشر أسهم البنوك في منطقة اليورو 1.1 بالمئة، مع صعود سهم بانكو بي.بي.إم، ثالث أكبر بنك في إيطاليا، 6.6 بالمئة على خلفية خطط لتقديم عرض للاستحواذ على شركة أنيما القابضة لإدارة الأصول مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار).

وقفز سهم أنيما 8.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر القياسي الأوروبي بنحو 1.9 بالمئة في الجلسة الماضية مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، لكنه أغلق منخفضا وسط تقييم المستثمرين لاحتمال فرض رسوم جمركية أميركية.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، في حين من المتوقع أيضا أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية خلال اجتماع يعقد بعد إغلاق الأسواق الأوروبية.

وفي الوقت نفسه انهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد أن أقال المستشار أولاف شولتس وزير المالية ومهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، مما أثار فوضى سياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة.