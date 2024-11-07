وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم اشترى 44.7 مليون طن الشهر الماضي، أو نحو 10.53 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 11.07 مليون في سبتمبر أيلول و11.53 مليون في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأظهرت أرقام الجمارك أن إجمالي الواردات منذ بداية العام بلغ 457 مليون طن، أو 10.76 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.4 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأغلقت شركة بتروتشاينا الحكومية الكبرى وحدة تبلغ طاقتها 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام في مصفاة داليان في أكتوبر تشرين الأول، ضمن خطتها لإغلاق المصفاة بالكامل بحلول منتصف 2025 واستبدالها بمنشأة أصغر في موقع آخر.

وأظهرت بيانات اليوم أيضا أن واردات الصين من الغاز الطبيعي الشهر الماضي قفزت 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.54 مليون طن، وهو ما يرفع الواردات منذ بداية العام إلى 110 ملايين طن، بارتفاع 13.6 بالمئة عن مستويات العام السابق.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والسفن، 3.96 مليون طن لتنخفض 23 بالمئة على أساس سنوي، متراجعة من 5.19 مليون طن في سبتمبر أيلول.

وانخفضت صادرات المنتجات النفطية المكررة منذ بداية العام 7.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 49.16 مليون طن.