وعزت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية هبوط الأرباح إلى الانخفاض في حصة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، والانخفاض في إيرادات التمويل، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، والارتفاع في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.

وأشارت المملكة القابضة في المقابل إلى الأثر الإيجابي الناتج عن عكس الانخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في النفقات المالية، والانخفاض في مصروف الزكاة، والارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وبلغت الأرباح الصافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.167 مليار ريال مقارنة مع 856.172 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2023.