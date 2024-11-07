تحرك الأسواق

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 75.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 71.85 دولار، بحسب وكالة رويترز.

وأدى انتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022.

ومن المتوقع أن يعاود دونالد ترامب اتباع "سياسة الضغوط القصوى" المتمثلة في فرض عقوبات على النفط الإيراني. وقد يؤدي ذلك إلى خفض العرض بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وفق تقديرات إنرجي أسبكت، على الرغم من أن المحللين يحذرون من أنه سيكون من الصعب وقف تدفق النفط الإيراني إلى الصين.

كما فرض ترامب في ولايته الأولى عقوبات أكثر صرامة على النفط الفنزويلي، وهي التدابير التي تراجعت عنها إدارة الرئيس جو بايدن لفترة وجيزة قبل أن تعاود فرضها لاحقا.

وفي أميركا الشمالية، اشتد الإعصار رافائيل إلى الفئة الثالثة أمس الأربعاء، مما أوقف نحو 17 بالمئة من إنتاج النفط الخام أو 304418 برميلا يوميا في خليج المكسيك الأمريكي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.