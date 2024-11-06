وقالت "تاكسي دبي" إنها أضافت إلى أسطولها التشغيلي 444 مركبة منذ بداية العام، ليصل إجمالي أسطول مركبات الأجرة التشغيلي إلى 5,660 مركبة في نهاية الفترة، ولكن هذا لا يشمل 300 رخصة مركبة أجرة جديدة تم الحصول عليها مؤخراً والتي تم تنفيذها بعد انتهاء الفترة، بحسب البيان.

وانخفض صافي أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 247.1 مليون درهم، بسبب فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة تكلفة الفائدة.

وحافظت شركة تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة كما في 30 سبتمبر 2024، مع معدل صافي دين منخفض بقيمة 1.3 مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ورصيد نقدي قدره 272.3 مليون درهم، من ضمنها ودائع الوكالة، بحسب البيان.

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حققنا نتائج قوية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 حيث واصلنا الوفاء بأولويات النمو وتجهيز الشركة للنمو المستقبلي. وزادت الإيرادات بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام السابق مع ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنقطتين مئويتين ليصل إلى 27 بالمئة، مع زيادة حصتنا في سوق سيارات الأجرة في دبي إلى 46 بالمئة، وتوسيع أسطولنا في جميع قطاعاتنا".