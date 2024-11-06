وقالت مجموعة أغذية، في بيان اليوم الأربعاء، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن تحقيق هذا النمو في صافي الأرباح جاء على الرغم من "مواجهة تحديات كبيرة في أسعار الصرف، وخاصة من انخفاض قيمة العملة في مصر، وتطبيق ضريبة الدخل في الإمارات".

وبحسب البيان فقد ارتفع صافي إيرادات المجموعة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.6 مليار درهم، "مدفوعا بنسبة 8.5 بالمئة من النمو بالحجم و1.8 بالمئة من التسعير".

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "يعكس الأداء القوي لمجموعة أغذية حتى الآن قوة محفظتنا المتنوعة ومبادرات النمو الاستراتيجية، حتى في خضم التحديات العالمية مثل تقلبات العملة والضغوط التضخمية".

تأسست مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، في عام 2004، لكن جذورها تعود إلى عام 1978، وهي إحدى الشركات التابعة "القابضة" (ADQ)، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتمتلك "أغذية" أصولا في كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتوظف المجموعة أكثر من 11 ألف موظف.

وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في 4 قطاعات هي: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).