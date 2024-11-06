في حين ارتفعت الأرباح التي حققتها المجموعة ضمن نتائجها المالية عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي أعلنتها اليوم قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5.1 بالمئة لتصل إلى 273 مليون درهم رغم ارتفاع التكاليف المباشرة الناتجة عن الاستثمار المتواصل في مجال طب الأورام بهدف تعزيز الإيرادات المتأتية نتيجة تنامي إقبال المرضى على العلاج في المستقبل.

وكشفت المجموعة أن معدلات إقبال المرضى على المنشآت التابعة للمجموعة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثالث موضحة أن إجمالي عدد المرضى الذين استقبلتهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ 4.8 مليون مريض.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة إنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تمكّنت برجيل القابضة من الدخول بقوة إلى المزيد من الأسواق من خلال توسيع شبكة منشآتها على المستوى الإقليمي.

وأوضح أنه في الربع الثالث من العام الحالي شهدت المجموعة نموا متسارعا في إيراداتها بما يصل إلى 14 بالمئة بفضل تنامي إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12 بالمئة وتزايد العائدات المتأتية منهم.

ونوه إلى أنه كجزء من التزامها باستراتيجية الرعاية الصحية لدولة الإمارات، ستعمل المجموعة على إطلاق تسعة مراكز صحية جديدة لخدمة أفراد المجتمع ما يسهم في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن زيادة عدد المرضى المحالين إلى منشآتها وجعل شبكتها أكثر قوة.