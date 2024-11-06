وعزت شركة معادن في بيان للبورصة السعودية هذا التحول إلى ارتفاع الأسعار وزيادة حجم المبيعات وانخفاض مصروف الاستهلاك واستلام مطالبة تأمين بمبلغ 94 مليون ريال خلال الربع الثالث.

وقال البيان إنه وفي المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة، خلال ذات المدة الزمنية.

وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 2.977 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 687 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.