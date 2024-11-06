وقال خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة القادمة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".

وأضاف أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".

وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء. وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.