وردا على سؤال حول كيفية تأثير عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي على العلاقات الأميركية الصينية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة صحفية دورية في بكين "سياستنا تجاه الولايات المتحدة متسقة".

وأضافت "سنواصل النظر إلى العلاقات الصينية الأميركية والتعامل معها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

ويقترح ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تزيد على 60 بالمئة وإنهاء وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية للصين.

تبيع الصين سلعا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويا إلى الولايات المتحدة، فضلا عن مكونات لمنتجات يشتريها الأميركيون من الخارج بمئات المليارات الأخرى.

وتوصل الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تقارب نادر الشهر الماضي، كما تواصلت بكين بشكل مبدئي مع الإدارة اليابانية الجديدة هذا الخريف بعد توتر العلاقات بين البلدين على مدى سنوات.