وبحسب بيانات السوق فقد ارتفع سهم تسلا بنحو 14.2 بالمئة إلى 287 دولارا في العقود الآجلة على مؤشر ناسداك، ما يكشف اتجاه السوق قبل بدء جلسة التداول.

وتعد هذه الزيادة جزءا من دينامية جيدة للبورصات الأميركية التي ارتفعت بشكل كبير في تداولات ما قبل فتح الجلسات منذ أعلن المرشح الجمهوري فوزه في الانتخابات الرئاسية الأربعاء.

وقالت أندريا تويني، محللة السوق في "ساكسو بنك" لوكالة فرانس برس "تنمو أسهم تسلا (...) بسبب الروابط المميزة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب" الذي "يدين له بالكثير".

وأبدى ماسك دعما ثابتا لدونالد ترامب طوال الحملة الانتخابية، وقدّم عشرات الملايين من الدولارات على شكل تبرعات عبر منظمته السياسية "America PAC" وظهر مرات عدة خلال تجمعات المرشح الجمهوري.

كما أشاد به ترامب خلال الكلمة التي ألقاها الأربعاء لدى إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية وقال أمام حشد من أنصاره "لدينا نجم جديد. ولد نجم جديد: إيلون". وأضاف "نحن معا الليلة (...) إنه شخصية، إنه رجل مميز. إنه عبقري".

وأوضحت تويني أن المستثمرين يراهنون على أن هذا التقارب بين الاثنين "سيتحول أمرا ايجابيا لشركة تسلا".