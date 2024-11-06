وقالت الشركة إن صافي أرباحها ربع السنوية بلغ 375 مليون يورو (409 ملايين دولار) بما يعادل 2.08 يورو للسهم الواحد خلال الربع الثالث ما يمثل زيادة بنسبة 13 بالمئة، مقابل 332 مليون يورو بما يعادل 1.82 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح بعد استبعاد البنود الخاصة 375 مليون يورو بما يعادل 2.08 يورو للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات فيراري خلال الربع الثالث بنسبة 6.5 بالمئة، إلى 1.64 مليار يورو مقابل 1.54 مليار يورو خلال العام الماضي. ووصل حجم مبيعات الشركة خلال الربع الثالث 3383 سيارة بانخفاض قدره 76 سيارة أي بنسبة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة لتوقعات العام الحالي ككل، قالت فيراري إنها تتوقع تحقيق أرباح بمعدل 7.9 يورو للسهم من خلال إيرادات تزيد على 6.55 مليار يورو.