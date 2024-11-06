وإلى جانب ارتفاع الدولار الذي يلقي بظلاله على أسعار السلع الأولية بما في ذلك النفط، فإن رئاسة ترامب حسب آراء المحللين، قد تشهد تبني سياسات من شأنها أن تزيد الضغوط على اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وبالتالي إضعاف الطلب.

وتوقعت قناة فوكس نيوز فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة متغلبا على الديمقراطية كامالا هاريس، في عودة سياسية مثيرة بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وألقى ترامب خطابا وُصف بأنه خطاب النصر، وجدد فيه الالتزام بتعهداته الانتخابية.

ويتجه الدولار لتحقيق أكبر ارتفاع يومي منذ مارس آذار 2020 مقابل نظرائه الرئيسيين وسط انطلاق ما يسمى "تداولات ترامب".

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة به مثل النفط، أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يقوض بدوره الطلب.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية 3.13 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر، وهو ما يتجاوز زيادة قدرها 1.1 مليون برميل توقعها استطلاع أجرته رويترز.

وهبطت مخزونات البنزين 928 ألف برميل، بما يتماشى إلى حد كبير مع الاستطلاع، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 852 ألف برميل.

تحركات الأسعار

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنت أو 1.18 بالمئة لتتداول عند 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:02 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنت أو 1.19 بالمئة إلى 71.13 دولار للبرميل.