ومن بين الجهات المشاركة في المعرض شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ودولفين للطاقة و أرامكو السعودية والإنماء العربية والمزروعي لخدمات الطاقة وشركة دلموند السعودية، ومجموعة بن جبر للطاقة وشركة المجال العراقية..إضافة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وقال مروان بيطار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة اتحاد الموردين في أبوظبي بهذه المناسبة إن إقامة هذا المعرض العالمي يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى الدولي مشيراً إلى أن المؤسسة التي تأسست في أبوظبي عام 1984 ومعنية بجلب التكنولوجيا الحديثة لاستخدامها في قطاع النفط والغاز، بدأت المشاركة في المعرض منذ انطلاقته قبل أربعة عقود، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد أن المؤسسة تواصل مشاركتها في معرض "أديبك" سنويًا، لعرض كل ماهو جديد في مجال النفط والغاز، بما يخدم السوق الإماراتي ودول المنطقة لافتاً الى أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات جاذبة ومشجعة للاستثمار الأجنبي في مجال التصنيع، ما يساهم في نقل التكنولوجيا.. ونوه إلى أن غالبية الشركات المشاركة في المعرض أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع الطاقة الإمارتي.

من جانبه قال علي الغامدي، مهندس المشاريع في شركة التميمي للطاقة في السعودية إن الشركة تحرص على المشاركة سنويا في معرض "أديبك 2024"، مشيرا إلى أن المجموعة تضم عددًا من الشركات المتخصصة في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والمياه، والخدمات الصناعية إضافة إلى مصنع الخليج المتخصص في توزيع أنظمة الطاقة ومصنع التميمي لفلاتر الهواء الذي يختص بتوطين وصناعة الفلاتر الهوائية للتوربينات الغازية ومولدات الكهرباء، إضافة إلى شركة "تي سي أو" التي تركز على قطاع النفط والغاز.

وأوضح أن المجموعة لديها شركات متخصصة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية بالمولدات والأنظمة الهجينة للطاقة الشمسية وحلول الاستشعار لقياس التدفق والضغط ودرجة الحرارة إضافة إلى شركات أخرى متخصصة في تحلية المياه وتوريد الأجهزة الصناعية.

وأضاف أن المجموعة تسعى باستمرار من خلال مشاركتها بالمعرض لبناء شراكات مع المؤسسات العربية والعالمية لدعم حلول الطاقة المستدامة الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.