وفيما يتعلق بصافي الأرباح بعد خصم توزيعات أداة المضاربة، فقد حققت الشركة نموا في ذات الفترة بنسبة 20.6 بالمئة إلى 1.47 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع في الإيرادات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي نتيجة لارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال (العائد التنظيمي) ونمو قاعدة الأصول المنظمة، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار نمو قاعدة المشتركين.

إضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.

وكانت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة قد نمت بنسبة 17 بالمئة إلى 17.7 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأرباح الفصلية، فقد ارتفع صافي دخل السعودية للكهرباء للربع الثالث قبل خصم أرباح توزيعات أداة المضاربة بنسبة 18 بالمئة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

كما نما صافي الدخل بعد خصم أرباح توزيعات أداة المضاربة بنسبة 19.8 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.04 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة قد نمت بنسبة 19 بالمئة إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.