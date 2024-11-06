قفز المؤشر نيكي بنسبة 2.61 بالمئة إلى 39480.67 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أكتوبر. وسجل المؤشر أعلى زيادة يومية منذ 26 سبتمبر.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.94 بالمئة عند 2715.92 نقطة.

وكثف نيكي مكاسبه مع صعود الدولار مقابل الين. وسجل الدولار في أحدث معاملاته ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة إلى 154.24 ين.

ويدعم انخفاض الين أرباح شركات التصدير اليابانية في الخارج عند تحويلها للبلاد.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق ثمانية بالمئة ليقدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 5.13 بالمئة.

وصعدت الأسهم قليلة المخاطر، إذ قفز سهم آي.إتش.آي 19.28 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة الماكينات الثقيلة توقعاتها للأرباح السنوية للسنة المالية التي تنتهي في مارس آذار 2025.

وارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 9.85 بالمئة، وزاد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 7.34 بالمئة.

وعوضت تويوتا موتور خسائرها في وقت سابق من الجلسة وأنهى السهم المعاملات مرتفعا 1.72 بالمئة مع إعلان الشركة عن أول انخفاض في أرباحها الفصلية خلال عامين الأربعاء.

وتراجع سهم هوندا موتور 6.46 بالمئة مع تسجيل الشركة انخفاضا مفاجئا بنسبة 15 بالمئة في الربح التشغيلي في الربع الثاني.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 167 وانخفض 52 واستقرت ستة أسهم عند الإغلاق.